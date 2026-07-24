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Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. В условиях временных ограничений и перебоев со связью жители Крыма могут получить жизненно важную информацию от экстренных служб. Сделать это можно при помощи приложения «МЧС России», сообщили в пресс-службе крымского главка ведомства.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

«В Крыму такую информацию можно получить через канал ГУ МЧС России по Республике Крым и РСЧС Республики Крым в МАКС, SMS-сообщения от мобильных операторов, а также через приложение “МЧС России”, которое остается оперативным источником информации о беспилотных атаках», — рассказали в ведомстве.

Преимущество приложения «МЧС России» заключается в том, что оно официально включено в «белый список» сервисов.

Скачать приложение можно на любой удобной платформе. Уведомления настроены для каждого региона, поэтому важно включить функцию геолокации на мобильном устройстве для точного отображения информации. Пользователи не только могут получать экстренные сообщения, но и другую полезную информацию. Например, можно ознакомиться с памятками, где описан алгоритм действий при ЧС, уточнили в ведомстве.

Для подключения приложения необходимо проверить системные разрешения. Убедиться, что в настройках операционной системы телефона приложению разрешена работа в фоновом режиме и отправка уведомлений.

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