Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета

Скачать приложение можно на любой удобной платформе. Уведомления настроены для каждого региона, поэтому важно включить функцию геолокации на мобильном устройстве для точного отображения информации. Пользователи не только могут получать экстренные сообщения, но и другую полезную информацию. Например, можно ознакомиться с памятками, где описан алгоритм действий при ЧС, уточнили в ведомстве.