В этом году жители Хабаровского края заключили 1 028 социальных контрактов

Эта мера поддержки предоставляется по нацпроекту «Семья». Благодаря ей люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить из бюджета деньги на открытие своего дела, развитие подсобного хозяйства или помощь в поиске работы. Так, в этом году 419 жителей региона получили средства на открытие своего бизнеса. Еще 347 человек воспользовались такой помощью для поиска работы, 160 семей занялись ведением личного подсобного хозяйства, а еще 96 человек получили от государства поддержку для выхода из сложной ситуации. В приоритетном порядке помощь оказывается многодетным семьям, а также участникам СВО и их близким. Право на заключение социального контракта имеют те граждане или семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, то есть ниже 23 106 рублей. На открытие своего бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей, на ведение подсобного хозяйства предоставляется до 200 тысяч рублей, а на поиск работы гражданам перечисляется по 25 186 рублей в течение четырех месяцев. Подать заявку на заключение социального контракта можно на «Госуслугах» или в МФЦ.