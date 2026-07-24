В Красноярском крае дети из малоимущих семей могут бесплатно посещать спортобъекты

В Красноярском крае дети из многодетных и малообеспеченных семей имеют право бесплатно посещать некоторые спортивные объекты. Льгота предусмотрена региональным законом «О физической культуре и спорте».
Мерой поддержки могут воспользоваться дети до 18 лет, а также молодые люди до 23 лет, если они учатся очно.
Бесплатно можно посещать бассейны, тренажерные и спортивные залы, катки, лыжные базы, беговые дорожки, играть в настольный теннис, а также заниматься в группах по хоккею, волейболу, регби, керлингу и общей физической подготовке. Занятия проходят в свободное от тренировок и соревнований время, без индивидуального сопровождения инструктора.
Воспользоваться льготой можно более чем на 20 краевых спортивных объектах, расположенных в Красноярске, Канске, Лесосибирске, Минусинске, Дивногорске, Сосновоборске и поселке Подгорный.
Чтобы оформить бесплатное посещение или абонемент, необходимо обратиться в выбранное спортивное учреждение с пакетом документов. Для многодетных семей потребуется удостоверение многодетной семьи (в том числе цифровой ID), паспорт родителя, свидетельство о рождении или паспорт ребенка и две фотографии размером 3×4 см.
Малообеспеченным семьям дополнительно нужно предоставить справку из Социального фонда России о получении одним из родителей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, выданную не ранее чем за месяц до обращения.
Полный список спортивных объектов и доступных услуг опубликован на сайте министерства спорта Красноярского края.
Напомним, ранее президент Владимир Путин называл поддержку рождаемости и многодетности одной из приоритетных задач для страны. В 2025 году в России запустили национальный проект «Семья». Он направлен на повышение качества жизни российских семей с детьми. В составе проекта пять федеральных программ: «Многодетная семья», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Подробно о нацпроекте «Семья» и мерах поддержки, положенных многодетным родителям в Красноярском крае можно узнать по ссылке.
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