Пострадавший в ДТП житель Биробиджана получит 510 тыс. рублей

В пользу жителя Биробиджана, пострадавшего в дорожно транспортном происшествии, взыскано 510 тысяч рублей — сумма покрывает материальный ущерб и компенсацию морального вреда. Инцидент случился 23 июня 2025 года на трассе «Чита — Хабаровск»: водитель КАМАЗа нарушил ПДД, не выдержав безопасную дистанцию, и столкнулся с автомобилем Toyota Wish. Вследствие аварии истец получил травмы, прошёл курс лечения и понёс затраты на восстановление транспортного средства, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.