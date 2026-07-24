«Любая деталь может стать доказательством»: откровенный разговор с главой СКР по Калининградской области

Они видят слабость человека, пытаются этим воспользоваться и манипулировать, врут и втираются в доверие. Я расследовал дело об убийстве валютчика. Один из подозреваемых сознался, но зачем-то стал рассказывать обстоятельства, не совпадающие с реальностью. Например, говорил, что задушил потерпевшего, хотя того застрелили, что в момент убийства на нём была красная рубашка, хотя очевидцы видели человека в другой одежде. Он как будто издевался. В итоге доказательства собрали и его причастность установили. Зачем он вводил всех в заблуждение, я так и не понял.