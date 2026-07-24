Ветер испортил отдых: погода на калининградском побережье 24 июля

Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Ветер усиливается, температура воды +18−19°C. «Народ неохотно купается, некомфортная погода. Может, позже солнышко разгуляется», — комментирует спасатель. Зеленоградск: здесь оперативно предоставить информацию не смогли. Пионерский: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Воздух сейчас +20°C, ожидается до +22 °C. Вода +20°C, есть ветерок. Волны от 0,5 до 1,5 метра. Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +18−19 °C, ветер северо-восточный, есть небольшой накат волны. Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью. Её температура +18 °C, есть небольшая волна.