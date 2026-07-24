Высокий класс пожарной опасности установился на территории двух районов Хабаровского края

В связи с этим, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают население края о том, что в данных районах возрастает риск возникновения и увеличения числа очагов и площадей природных пожаров на землях лесного фонда и особо охраняемых территориях, а также распространения огня на населённые пункты (в т.ч. дачные посёлки), линии электропередач и линии связи, объекты экономики.