Высокий класс пожарной опасности установился на территории двух районов Хабаровского края

Согласно данным специалистов Дальневосточного УГМС на территории Бикинского муниципального округа и Вяземского муниципального района установился 4 класс пожарной опасности в лесах. По данным информационных ресурсов в ближайшие двое суток существенных осадков, которые могут повлиять на снижение класса пожарной опасности, не прогнозируется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В связи с этим, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают население края о том, что в данных районах возрастает риск возникновения и увеличения числа очагов и площадей природных пожаров на землях лесного фонда и особо охраняемых территориях, а также распространения огня на населённые пункты (в т.ч. дачные посёлки), линии электропередач и линии связи, объекты экономики.
Важно соблюдать требования пожарной безопасности во время нахождения в природной среде на отдыхе или при сборе дикоросов, на рыбалке и охоте, в лесу, на дачных и приусадебных участках.
Быть предельно внимательными при разведении открытого огня, костров, не оставлять их без присмотра. Воздержаться от проведения любых огневых работ, сжигать мусор и сухую растительность. Опасно использовать и оставлять легковоспламеняющиеся вещества, стекло на открытой местности. Также дачникам, владельцам частных домов, земельных участков следует привести свои территории в пожаробезопасное состояние, убрать весь горючий мусор и сухую траву.