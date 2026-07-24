Хабаровский суд взыскал с Фургала два миллиона рублей компенсации

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Суд взыскал с экс-губернатора Хабаровского края, осужденного по обвинению в организации убийств и хищении активов «МСП Банка», 2 миллиона рублей моральной компенсации в пользу дочери убитого предпринимателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Хабаровского края.
Дело по иску о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Фургала и других лиц компенсации морального вреда в пользу дочери убитого предпринимателя было рассмотрено в четверг Хабаровским краевым судом.
«С Фургала (взыскали — ред.) — 2 миллиона. Со всех остальных по 1 миллиону. Итого: 4 миллиона (рублей — ред.)», — сообщили агентству в пресс-службе судов.
В феврале 2023 года суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы — рассматривал Бабушкинский суд Москвы. В декабре 2025 года суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 23 годам лишения свободы, по совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет. Вину экс-глава региона не признал.
В мае 2026 года РИА Новости стало известно, что федеральная налоговая служба требует признать Фургала банкротом.
Главой Хабаровского края Фургал стал после выборов в 2018 году. В июле 2020 года его арестовали.