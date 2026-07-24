В Волгоградской области ждут потока туристов из Китая

Представители России и провинции Хэйлунцзян договорились обмениваться лучшими туристическими маршрутами, а также упрощать поездки за счет оптимизации работы таможенных пунктов. Немаловажным в обсуждении стал вопрос качества услуг. Для того, чтобы отдых оставлял и у россиян, и у китайцев лишь положительные эмоции, участники встречи заявили о внедрении единых жестких стандартов для гидов, отелей и транспортных компаний, а также о совместной борьбе с демпингом и «серыми» турами.