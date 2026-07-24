В Хабаровском крае открывают новую точку притяжения — «Озеро Лотосов»

Первый фестиваль «Лотосовый край» пройдёт 25 июля на озере возле села Галкино, сообщает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава региона рассказал, что ещё год назад территория возле водоёма оставалась труднодоступной, несмотря на красоту самого места.
«Еще год назад эта территория была труднодоступной: непроходимая дорога, заросли, грязь. И посреди всего этого — прекрасное цветущее озеро», — написал Дмитрий Демешин.
По его словам, вместе с администрацией Хабаровского района было принято решение благоустроить подходы к озеру и провести здесь фестиваль в период цветения лотосов.
Сейчас к водоёму ведёт отсыпанная дорога, появились разворотная площадка, две экологические тропы, скамейки и деревянные настилы для наблюдения за цветами.
«Сегодня с удовольствием увидел, как изменилось это пространство: к озеру ведёт отсыпанная скальником дорога, появились разворотная площадка, две экологические тропы, скамейки из переработанного пластика с маркировкой “Сделано в Хабаровском крае”», — отметил губернатор.
Специальные настилы установили, чтобы гости могли фотографировать лотосы и любоваться ими, не повреждая хрупкие растения.
«Озеро Лотосов — теперь наше общее достояние. Новая точка притяжения для туристов, место для семейных прогулок и тихого созерцания», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор призвал жителей и гостей края бережно относиться к природной территории, чтобы цветущие лотосы радовали людей и в будущем.