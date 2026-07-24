Пермский «Амкар» покинет еще один вратарь

Футбольный клуб «Амкар Пермь» покидает голкипер Владислав Зернаев. Он продолжит карьеру в белгородском «Салюте», сообщает пресс-служба пермского ФК. Игрок присоединился к «красно-черным» в январе 2026 года, и за это время провел семь матчей, в двух из которых сохранил ворота в неприкосновенности.