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Суд засчитал нижегородской медсестре 17 лет стажа

Права женщины на досрочную пенсию восстановлены.

Источник: Время

Медсестра из Нижегородской области добилась зачисления 17 лет стажа через суд. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

Медсестра кабинета врача-психиатра одной из центральных районных больниц обратилась в Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области после отказа в назначении досрочной страховой пенсии.

Юристы и инспекторы труда Профсоюза, как отметил Никонов, сформировали доказательную базу и представили интересы медика в трех судебных заседаниях.

«Суд признал требования истца обоснованными и обязал чиновников включить спорный 17-летний период в спецстаж, восстановив право медсестры на досрочную пенсию», — подытожил главный редактор МИА «Стационар-Пресс».

Напомним, что нижегородцев приглашают на бесплатную вакцинацию от столбняка и пневмококка.