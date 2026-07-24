Суд засчитал нижегородской медсестре 17 лет стажа

Медсестра из Нижегородской области добилась зачисления 17 лет стажа через суд. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
Медсестра кабинета врача-психиатра одной из центральных районных больниц обратилась в Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области после отказа в назначении досрочной страховой пенсии.
Юристы и инспекторы труда Профсоюза, как отметил Никонов, сформировали доказательную базу и представили интересы медика в трех судебных заседаниях.
«Суд признал требования истца обоснованными и обязал чиновников включить спорный 17-летний период в спецстаж, восстановив право медсестры на досрочную пенсию», — подытожил главный редактор МИА «Стационар-Пресс».
Напомним, что нижегородцев приглашают на бесплатную вакцинацию от столбняка и пневмококка.