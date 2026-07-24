Под Багратионовском спасли провалившуюся в колодец косулю. Животному помогли выбраться на поверхность сотрудники МЧС. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Инцидент произошёл вечером в четверг, 23 июля. Косуля провалилась в колодец на улице Мастеровой в посёлке Совхозное.
К месту происшествия прибыли огнеборцы 23-й пожарно-спасательной части. Выяснилось, что три колодца были соединены между собой, а в одном из них произошло обрушение бетонной плиты, из-за чего животное оказалось в ловушке, — рассказали в ведомстве.
Животное находилось в воде. Пожарные установили лестницу, закрепились спасательной верёвкой и спустились вниз. Один из сотрудников поднял обессилевшую косулю из воды, после чего вывел на поверхность.
«Животное не получило повреждений, ветеринарная помощь ему не потребовалась. После спасения косулю отпустили в естественную среду обитания», — отметили в МЧС.