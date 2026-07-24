В новосибирских аптеках пропал жизненно важный инсулин

В новосибирских аптеках уже около двух месяцев наблюдается острый дефицит инсулина «НовоРапид», который жизненно необходим пациентам с сахарным диабетом для контроля уровня сахара в крови, пишет Сиб.фм.
Проверка крупных аптечных сетей и популярных онлайн-сервисов показала полное отсутствие препарата на складах, при этом поставщики не могут назвать даже примерные сроки возобновления поставок.
Фармацевты вынуждены предлагать диабетикам переходить на аналоги, однако медики предупреждают, что из-за индивидуальных особенностей организма такая замена подходит не каждому.