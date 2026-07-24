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«Марихолодмаш» выкупила Борский завод торгового оборудования

Финансовые показатели БЗТО за 2025 год демонстрируют снижение: выручка упала на 26,3% и составила 8,16 млрд рублей, чистая прибыль сократилась на 40,4% — до 931,8 млн рублей.

«Марихолодмаш» приобрёл Борский завод торгового оборудования в Нижегородской области. Об этом сообщили в «Коммерсантъ‑Приволжье».

Компания «Марихолодмаш» стала новым владельцем Борского завода торгового оборудования (БЗТО). Согласно данным системы СПАРК, сделку по продаже долей заключили Алексей Деревянко и Герман Лабазин.

Ориентировочная стоимость сделки — свыше 10 млрд рублей. Объединение активов позволит компании предлагать рынку комплексные решения по меблировке торговых точек «под ключ».

Стратегическая цель «Марихолодмаша», известного поставками холодильного оборудования для крупных торговых сетей, — укрепить свои позиции при участии в тендерах ритейлеров.

Производственные мощности БЗТО включают семь цехов общей площадью 12,7 тыс. кв. м и складские помещения свыше 7 тыс. кв. м. Предприятие способно выпускать более 4 тыс. изделий ежедневно. Среди клиентов завода — известные сети супермаркетов и магазин техники.

Финансовые показатели БЗТО за 2025 год демонстрируют снижение: выручка упала на 26,3% и составила 8,16 млрд рублей, чистая прибыль сократилась на 40,4% — до 931,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя» построят новые производства.