Как старая гвардия обогнала по популярности молодых блогеров

Мне кажется, самый яркий пример современной музыки, от которой дети бегут к Кадышевой с Газмановым и даже готовы слушать Татьяну Овсиенко, — это проект Dead blonde, которая поет «каждый знает то, что Питер это город криминала». Прямо эталон новой музыки: мелодию записываем и сводим сами, в одно лицо. Поем с ошибками. Образования нет никакого, выросли из TikTok. Интересно, что эта звезда сделала ставку на воссоздание атмосферы 1990-х, к которой дети тянутся. Они бы, кстати, уверяю вас, и к 1980-м тянулись, но для них советское время сродни эпохе хана Тохтамыша, да и осталось от культуры 1980-х мало. Дети бегут в старую музыку от современной самодеятельности дилетантов. Дилетанты решили сыграть на этом факте и породили еще больше музыки, которая заставляет молодых включать даже Богдана Титомира — лишь бы не распоясавшееся бессвязное «то, что Питер это город криминала».