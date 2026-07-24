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В СК рассказали, как игровые чаты стали идеальной средой для вербовки подростков

В мире игр стираются границы, так как ребёнок или подросток чувствует себя в безопасности среди «своих».

Источник: Нижегородская правда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предупредил о том, что игровые платформы и чаты становятся эффективным инструментом для вовлечения молодёжи в террористическую и диверсионную деятельность. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС.

Бастрыкин отметил, что в виртуальных мирах стираются границы, поскольку дети и подростки чувствуют себя защищёнными среди сверстников, в своём сообществе.

Опытный манипулятор может начать с кажущихся безобидными просьб: например, передать координаты военкомата под предлогом добавления новой локации в игру, сделать снимок для конкурса или оставить пакет в определённом месте.

Такие задания постепенно подталкивают подростков к совершению реальных преступлений. После выполнения первого задания манипулятор начинает оказывать давление: угрожать расправой над близкими или, наоборот, обещать значительные выгоды и повышение статуса в игре.

Ключевой целью вербовщика является снятие с подростка моральной ответственности за свои действия, создавая иллюзию безнаказанности и важности их выполнения, отметил Бастрыкин.

Как сообщал сайт Pravda-nn.ru, Роскомнадзор разблокировал игровую платформу Roblox после того, как российская сторона получила письменные гарантии, что интернет-сервис предпримет ряд мер для обеспечения дополнительной защиты детей. Ограничение доступа к Roblox вступило в силу 3 декабря 2025 года: на платформе было обнаружено большое количество деструктивного контента, а её владельцы не соблюдают требования российского законодательства.

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