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Устаревший за 40 лет котел меняют в Ворошиловском районе Волгограда

Работы по замене теплового котла, который прослужил 40 лет, ведутся на котельной.

Работы по замене теплового котла, который прослужил 40 лет, ведутся на котельной 207 квартала в Ворошиловском районе Волгограда в рамках подготовки сетей и оборудования к отопительному сезону.

— Модернизация позволит улучшить качество теплоснабжения для 6700 жителей микрорайона, а также для социальной инфраструктуры — 1 детского сада и 1 школы, — сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Устаревшее оборудование, которое было установлено еще в 1986 году, демонтируют для замены на современные и энергоэффективные аналоги. Работа проводится во время планового отключения горячей воды.

Параллельно здесь идут и профилактические работы на двух других котлах — это ревизия газовых горелок, контрольно-измерительных приборов и всей электрической части оборудования котельной. Аналогичные работы проводятся на оборудовании и в других районах Волгограда.

Фото «Концессий теплоснабжения».