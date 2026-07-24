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Неожиданное открытие в Атырау оказалось делом рук двух школьниц

В Атырау специалисты государственного природного резервата «Акжайык» обнаружили новый участок произрастания краснокнижного лотоса. Позже им удалось выяснить, что, как оказалось, два года назад их высадили две школьницы, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

22 июля 2026 года Zakon.kz сообщал, что в Атырауской области специалисты обнаружили новый участок произрастания лотоса, занесенного в Красную книгу Казахстана.

Как выяснилось, появлению нового лотосового уголка помогли две местные школьницы — 11-летняя Шаттык Хами и 12-летняя Айым Жанкелды. Два года назад девочки попробовали высадить семена растения в водоеме возле своего дома.

«Семена моя мама заказала на маркетплейсе из Китая. Сначала мы пытались вырастить лотос дома, но ничего не получилось. Тогда мама предложила попробовать посадить их в природной среде. В 2024 году мы разбросали семена в воде. В прошлом году появились только первые листья, а этим летом растения зацвели», — рассказала Айым.

Школьницы даже не предполагали, что их эксперимент может привести к появлению нового места произрастания редкого растения. Они не обращались к специалистам и просто наблюдали, как из маленьких семян постепенно появляются листья, а затем первые цветы.

Сегодня новый участок расположен на протоке Перетаска, примерно в 3−4 километрах от левого кластера резервата «Акжайык».

Ранее основным местом произрастания лотоса в Атырауской области считался Курмангазинский район.