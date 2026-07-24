Неожиданное открытие в Атырау оказалось делом рук двух школьниц

«Семена моя мама заказала на маркетплейсе из Китая. Сначала мы пытались вырастить лотос дома, но ничего не получилось. Тогда мама предложила попробовать посадить их в природной среде. В 2024 году мы разбросали семена в воде. В прошлом году появились только первые листья, а этим летом растения зацвели», — рассказала Айым.