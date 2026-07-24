«Итог титанического труда»: Красноярская ГЭС отмечает памятную дату

«Приемка в промышленную эксплуатацию 54 года назад была итогом титанического труда. Сегодня наша задача — поддерживать этот легендарный объект на пике технологического совершенства, — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза. — Программа модернизации “Новая энергия” гарантирует, что Красноярская ГЭС и дальше будет надежным и экологичным источником энергии для Сибири». В честь памятной даты с 24 по 26 июля с наступлением темноты будет включена архитектурная подсветка плотины.