«Итог титанического труда»: Красноярская ГЭС отмечает памятную дату

Ровно 54 года назад государственная комиссия подписала акт о приемке Красноярской гидроэлектростанции в промышленную эксплуатацию, завершив стройку длиной более 15 лет, навсегда изменившую энергетику Сибири.
Строительство началось в 1956 году по проекту института «Гидроэнергопроект». ГЭС на Енисее возводили в глухой тайге. Для тысяч гидростроителей на месте Знаменского скита вырос город Дивногорск. Проект получил статус всесоюзной ударной комсомольской стройки, привлекший более 100 000 человек со всего СССР.
На стройку приезжали делегации из других стран, известные писатели и поэты. Один из них — Владлен Николаевич Белкин — стал непосредственным участником: работал в бригаде каменщиком и бетонщиком, участвовал в возведении Дивногорска.
Строительство плотины велось в два этапа. После исторического перекрытия Енисея 25 марта 1963 года работы развернулись в правобережном котловане. В сентябре 1963 года стройку посетил Юрий Гагарин: выступил на слете строителей и символически забросил несколько лопат бетона в тело будущей плотины.
Гравитационная бетонная плотина имеет длину 1072,5 метра и высоту 124 метра. Объем уложенного бетона — 5,7 миллиона кубометров. Для уплотнения бетона рабочие использовали специальные тяжелые вибромашины. Вес одной такой машины составлял 22 килограмма — с ними справлялись даже юные девушки. В состав гидроузла входит единственный в России судоподъемник продольно-наклонного типа — лифт для кораблей. Мощность станции — 6 000 МВт, среднегодовая выработка — почти 18,6 млрд кВт·ч.
Все 54 года станция непрерывно модернизируется. Сегодня этот процесс идет в рамках программы «Новая энергия». Этот масштабный проект по реконструкции и замене основного оборудования. Его реализация охватывает четыре крупнейшие ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящие в энергохолдинг: Красноярскую, Братскую, Иркутскую и Усть-Илимскую.
На Красноярской ГЭС заменены рабочие колеса на 8 из 12 гидроагрегатов, полное обновление планируется завершить до 2031 года. Новое оборудование увеличит КПД на 2%, что снизит нагрузку на угольные ТЭЦ.
«Приемка в промышленную эксплуатацию 54 года назад была итогом титанического труда. Сегодня наша задача — поддерживать этот легендарный объект на пике технологического совершенства, — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза. — Программа модернизации “Новая энергия” гарантирует, что Красноярская ГЭС и дальше будет надежным и экологичным источником энергии для Сибири». В честь памятной даты с 24 по 26 июля с наступлением темноты будет включена архитектурная подсветка плотины.
Фото: vk.com/krasarh, architectureguru.ru, Государственный архив Красноярского края.