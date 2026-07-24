В Норильске представят 20 новых социокультурных проектов для города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске завершается третий поток акселератора социокультурных событий «Башня PRO.События». 25 июля в Общественно-культурном центре «Башня» участники программы представят экспертному жюри 20 проектов, созданных для развития городской среды и культурной жизни Норильска.
Финальная защита станет итогом обучения, в ходе которого участники прошли путь от идеи до полноценной концепции готового события. В формате TEDx команды расскажут о своих инициативах, продемонстрируют разработанные решения и получат профессиональную оценку экспертов.
В рамках образовательного трека участники изучили основные этапы создания городских событий: разработку концепции, формирование формата, работу с аудиторией, командой, партнерами и подрядчиками.
После защиты участников ждет итоговый форум социокультурных инициатив. На нем будут представлены успешные проекты выпускников разных потоков, а лидеры клуба «PRO.События» выступят соорганизаторами программы.
Одной из ключевых частей форума станет питчинг командных проектов — конкурс новых инициатив от выпускников, наставников и волонтеров. Лучшие проекты определят сами жители Норильска в ходе голосования. Три команды-победителя получат дополнительные ресурсы для реализации своих событий Башне.
Кроме того, пять финалистов питчинга вместе с кураторами отправятся в Москву на профильную конференцию «Фабрика пространств» в центре «БлагоСфера», где смогут представить свой опыт и результаты работы на федеральном уровне.
Напомним, акселератор «Башня PRO.События» — проект ОКЦ «Башня», реализуемый при поддержке фонда целевого капитала «Наш Норильск». Программа стартовала в августе 2025 года и уже стала инструментом поддержки локальных инициатив: выпускники первых потоков продолжают реализовывать свои проекты в Башне. 16+