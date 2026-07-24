Пять случаев заражения клещевым энцефалитом выявили в Нижегородской области

Инфицированные клещи нападали на людей в Городецком, Ветлужском и Чкаловском округах, а также в Иркутской области. Как уточнили в ведомстве, ни один из пострадавших не обращался за экстренной профилактикой. Среди заболевших энцефалитом — 12-летний школьник.