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Пять случаев заражения клещевым энцефалитом выявили в Нижегородской области

Среди пострадавших — 12 летний ребенок.

Источник: Живем в Нижнем

К 22 июля на территории Нижегородской области зарегистрировали пять случаев клещевого энцефалита. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Инфицированные клещи нападали на людей в Городецком, Ветлужском и Чкаловском округах, а также в Иркутской области. Как уточнили в ведомстве, ни один из пострадавших не обращался за экстренной профилактикой. Среди заболевших энцефалитом — 12-летний школьник.

Также в регионе подтверждён 41 случай иксодового клещевого боррелиоза.

В основном нижегородцы подхватывают клещей на садовых участках и придомовых территориях. Меньше случаев присасывания паукообразных было зафиксировано в лесах, парках и скверах.

Ранее мы писали, что нижегородцы стали на 12% чаще болеть мышиной лихорадкой.

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