В Красноярском крае отремонтируют 321 километр коммунальных сетей

Важный момент: подстраховка на случай коммунальных аварий. Для этого в 26 округов доставили 46 компактных дизельных генераторов мощностью 30−200 кВт. Плюс 54 генератора закупили дополнительно. Они установлены на колеса, то есть при нештатных ситуациях их можно доставить в нужное место для бесперебойной подачи электроэнергии в социальные учреждения, пока бригада устраняет аварии на сетях водо- и теплоснабжения.