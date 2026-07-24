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В Красноярском крае возбудили дело о картеле охранных фирм с многомиллионным доходом

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о картельном сговоре в сфере охранных услуг. Фигурантом стал директор нескольких охранных организаций Красноярска.

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о картельном сговоре в сфере охранных услуг. Фигурантом стал директор ООО «Тамерлан-Сервис» Алексей Тяпин, которого весной этого года отправили в СИЗО по делу о неправомерном обороте средств платежей.

По данным прокуратуры, с 2020 по 2026 год компании, входящие в группу «Тамерлан», участвовали в торгах на охрану школ, больниц и других социально значимых объектов края. Проверка прокуратуры и Красноярского УФАС показала, что фирмы действовали согласованно. Когда в закупках участвовали сторонние компании, организации из одной группы снижали цену. Если же на торгах оставались только «свои», реальная конкуренция прекращалась, а победитель определялся без борьбы.

По версии следствия, участники схемы заключили 156 государственных и муниципальных контрактов и получили доход более 173 млн рублей. Сейчас следователи устанавливают всех участников группы и возможные другие эпизоды. В прокуратуре также отметили, что контролирующие органы ранее выявляли нарушения в работе этих охранных организаций.

Уголовное дело возбуждено по ст. 178 УК РФ. Это ограничение конкуренции, в том числе путем заключения картеля. А также пп. «б», «г» ч. 3 ст. 178 УК РФ (картель, совершенный организованной группой и повлекший извлечение дохода в особо крупном размере).

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