Этот киноляп в «Полосатом рейсе» не замечали 65 лет": куда исчез Леонов

Сюжет фильма «Полосатый рейс» режиссера Владимира Фетина рассказывает о необычном морском путешествии, где все идет не по плану. Советский теплоход везет в СССР дорогостоящий груз — тигров и львов, а также на борту оказывается подарок оптовому покупателю — шимпанзе. Сопровождает же этот груз липовый укротитель по фамилии Шулейкин, а на самом деле не кто иной, как просто повар в полпредстве, которого отправили с хищниками, поскольку кто-то должен их сопровождать, а главное — кормить.