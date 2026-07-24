Этот киноляп в «Полосатом рейсе» не замечали 65 лет": куда исчез Леонов

Сюжет фильма «Полосатый рейс» режиссера Владимира Фетина рассказывает о необычном морском путешествии, где все идет не по плану. Советский теплоход везет в СССР дорогостоящий груз — тигров и львов, а также на борту оказывается подарок оптовому покупателю — шимпанзе. Сопровождает же этот груз липовый укротитель по фамилии Шулейкин, а на самом деле не кто иной, как просто повар в полпредстве, которого отправили с хищниками, поскольку кто-то должен их сопровождать, а главное — кормить.
В прокате 1961 года «Полосатый рейс» стал лидером — его посмотрели более 45 млн зрителей, а фильм затем еще получил «Серебряный приз» Международного кинофестиваля детских фильмов в Калькутте.
Шулейкина сыграл Евгений Леонов, с его персонажем и связан один из киноляпов картины.
Вода в ванной.
Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961), режиссер Владимир Фетин.
(Фото: Киностудия «Ленфильм» / Rutube).
Когда герой Леонова принимает ванну во время побега хищников, уровень воды виден хорошо, и он практически по верхний край ванны. Много воды с пеной и в тот момент, когда испугавшийся тигра герой ныряет под воду.
Ванна полная и с пеной, кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961), режиссер Владимир Фетин.
(Фото: Киностудия «Ленфильм» / Rutube).
При смене ракурса тигр лапой касается воды, и хорошо видно, что укротителя в ванне нет, как уже нет и пены, да и уровень вод существенно ниже.
Уровень воды в ванне стал заметно ниже, пены не видно, кадр из фильма «Полосатый рейс».
(Фото: Киностудия «Ленфильм» / Rutube).
Читайте РБК Life в «Максе».