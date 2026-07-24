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Этот киноляп в «Полосатом рейсе» не замечали 65 лет": куда исчез Леонов

Посмотрите внимательно на эти кадры любимой комедии.

Источник: РБК Life

Сюжет фильма «Полосатый рейс» режиссера Владимира Фетина рассказывает о необычном морском путешествии, где все идет не по плану. Советский теплоход везет в СССР дорогостоящий груз — тигров и львов, а также на борту оказывается подарок оптовому покупателю — шимпанзе. Сопровождает же этот груз липовый укротитель по фамилии Шулейкин, а на самом деле не кто иной, как просто повар в полпредстве, которого отправили с хищниками, поскольку кто-то должен их сопровождать, а главное — кормить.

В прокате 1961 года «Полосатый рейс» стал лидером — его посмотрели более 45 млн зрителей, а фильм затем еще получил «Серебряный приз» Международного кинофестиваля детских фильмов в Калькутте.

Шулейкина сыграл Евгений Леонов, с его персонажем и связан один из киноляпов картины.

Вода в ванной.

Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961), режиссер Владимир Фетин.

(Фото: Киностудия «Ленфильм» / Rutube).

Когда герой Леонова принимает ванну во время побега хищников, уровень воды виден хорошо, и он практически по верхний край ванны. Много воды с пеной и в тот момент, когда испугавшийся тигра герой ныряет под воду.

Ванна полная и с пеной, кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961), режиссер Владимир Фетин.

(Фото: Киностудия «Ленфильм» / Rutube).

При смене ракурса тигр лапой касается воды, и хорошо видно, что укротителя в ванне нет, как уже нет и пены, да и уровень вод существенно ниже.

Уровень воды в ванне стал заметно ниже, пены не видно, кадр из фильма «Полосатый рейс».

(Фото: Киностудия «Ленфильм» / Rutube).

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