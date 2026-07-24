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В Воронеже установили первые делиниаторы метробуса

В городе начался первый этап реализации проекта скоростного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжается подготовка к запуску линии метробуса на улице Плехановской и Московском проспекте. Минувшей ночью рабочие установили первые делиниаторы, которые предназначены для физического разделения транспортных потоков.

В мессенждере МАХ мэр города Сергей Петрин сообщил, что также продолжается нанесение разметки на участках, где в связи с запуском линии метробуса изменится организация дорожного движения. Например, участок улицы Электросигнальной станет односторонним.

— Это необходимо для обеспечения безопасности всех участников движения при включении метробуса в систему городского транспорта, — пояснил Сергей Петрин.

Раньше глава города уже сообщал, что реализация проекта предусматривает несколько этапов, включая изменение схемы организации дорожного движения, оборудование обособленных выделенных полос с установкой делиниаторов, переустройство посадочных платформ и монтаж остановочных навесов, установку дополнительных комплексов фото-видео фиксации нарушений ПДД.

В этом году делиниаторы смонтируют на всем маршруте метробуса и приступят к оборудованию новых остановочных платформ, которое продлится в течение этого и следующего года.

Фото мэрии Воронежа.

Мэр акцентировал, что метробус — это не новый вид транспорта, а особая скоростная система «коридоров» для движения городских маршрутов. С помощью делиниаторов движение общественного транспорта в общем потоке сделают беспрепятственным.

Сергей Петрин призвал водителей и пешеходов обращать внимание на изменения в схеме движения:

— Если на каком-то участке дороги нет разметки, следует руководствоваться требованиями и предписаниями дорожных знаков.

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