Под Евпаторией откроют музей Крымской военно‑морской базы

Музей Крымской военно‑морской базы (КВМБ) готовят к открытию в поселке городского типа Новоозерное. Пространство создают при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации городского округа Евпатория.
В музее смонтируют системы пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации, а также аварийного освещения. Кроме того, будет модернизировано видеонаблюдение.
Важной частью подготовки к открытию музея стало изготовление 14 новых витрин разного типа. В них разместят свыше 100 экспонатов, которые расскажут посетителям о деятельности подразделений КВМБ и боевой службе экипажей. Среди них — уникальные документальные материалы и фотографии, личные вещи командиров, корабельное оборудование, макеты судов и образцы военно‑морской формы. Отдельный блок экспозиции будет посвящен трудовой славе жителей поселка. Там представят материалы об участниках СВО, ветеранах войны в Афганистане, ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.