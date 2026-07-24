Под Евпаторией откроют музей Крымской военно‑морской базы

Важной частью подготовки к открытию музея стало изготовление 14 новых витрин разного типа. В них разместят свыше 100 экспонатов, которые расскажут посетителям о деятельности подразделений КВМБ и боевой службе экипажей. Среди них — уникальные документальные материалы и фотографии, личные вещи командиров, корабельное оборудование, макеты судов и образцы военно‑морской формы. Отдельный блок экспозиции будет посвящен трудовой славе жителей поселка. Там представят материалы об участниках СВО, ветеранах войны в Афганистане, ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС.