Сказочные герои вернулись: благоустройство сквера в Свердловском районе вышло на финишную прямую

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершается обновление сквера «Сказочный» в Свердловском районе краевой столицы. Готовность общественного пространства уже достигла 80%, а завершить все работы планируют в ближайшее время.
Ход благоустройства проверила руководитель администрации района Лилия Назмутдинова вместе с проектировщиками, представителями управления дорог и подрядной организации.
За время реконструкции в сквере обновили центральную аллею, уложили новые пешеходные дорожки, заменили брусчатку, оборудовали травмобезопасное покрытие на детских площадках и выполнили ландшафтное озеленение. Вместо аварийных деревьев высадили новые деревья и кустарники, а также частично оформили входную группу.
Одним из самых заметных изменений стало возвращение после реставрации фигур сказочных персонажей. Скульптуры сохранили в привычной цветовой гамме.
«Сквер значительно преобразился после последней инспекции — месяц назад. На центральную аллею вернулись после реставрации фигуры сказочных персонажей. Как мы обещали год назад, скульптуры сохранены в их оригинальной цветовой гамме», — сказала Лилия Назмутдинова.
В ближайшее время здесь появятся новые игровые и спортивные площадки, выполненные в сказочной тематике, качели под навесом, скамейки, парковые диваны, урны и малые архитектурные формы. Завершающим этапом станет монтаж системы наружного освещения.
Благоустройство выполняется по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». За обновление сквера в прошлом году проголосовали более 20 тысяч красноярцев, уточнили в мэрии.