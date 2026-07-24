Сказочные герои вернулись: благоустройство сквера в Свердловском районе вышло на финишную прямую

«Сквер значительно преобразился после последней инспекции — месяц назад. На центральную аллею вернулись после реставрации фигуры сказочных персонажей. Как мы обещали год назад, скульптуры сохранены в их оригинальной цветовой гамме», — сказала Лилия Назмутдинова.