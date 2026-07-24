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В Хабаровском крае назвали дату открытия аэропорта Аяна

Восстановление взлётно-посадочной полосы после подтопления ведётся круглосуточно. Пока аэропорт принимает только вертолёты.

В Хабаровском крае восстановительные работы на аэродроме Аяна после подтопления идут в круглосуточном режиме, сообщает МАХ канал «Хабаровские авиалинии».

По данным авиакомпании, 16 июля из-за критического подъёма воды в реке Уйка была размыта береговая линия и разрушена грунтовая дамба. В результате подтопило грунтовую взлётно-посадочную полосу и перрон аэродрома.

22 июля специалисты приступили к восстановлению дамбы, а уже на следующий день начались работы по ремонту самой взлётно-посадочной полосы. Для этого задействовали четыре единицы техники, которыми засыпают и выравнивают размытые участки.

25 июля на полосе проведут планировку с использованием двух грейдеров, а 25−26 июля грунт уплотнят вибрационным катком.

Если работы завершатся по графику, аэродром вновь начнёт принимать и отправлять самолёты 27 июля.

До открытия воздушной гавани сообщение с Аяном поддерживается вертолётами. С 20 июля аэропорт принимает и отправляет только винтокрылые машины. Сегодня вертолёт Ми-8 авиакомпании «Тайга» выполняет рейсы между Николаевском-на-Амуре и Аяном, доставляя пассажиров задержанных рейсов № 403 и 404.