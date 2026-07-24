МВД показало фото и видео с места смертельного ДТП машины военнослужащих

В МВД сообщили, что 24 июля произошла авария, в которой погибли военные. Ведомство опубликовало фото и видео с места аварии.
Смертельное ДТП случилось около 08.00 на 12-м километре автодороги направлением Осиповичи — Барановичи.
Сообщается, что МАЗом управлял 20-летний водитель. На закруглении дороги водитель не справился с управлением из-за чего грузовик опрокинулся.
На месте аварии погибли двое военнослужащих в возрасте 21 года и 26 лет. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Сообщается, что глава МВД поручил выбыть на место временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУГАИ МВД Андрея Гаркушу.
На видео, которое опубликовало МВД, видно, как на перекрестке МАЗ на довольно большой скорости уходит в занос, а потом опрокидывается. На фото видно, что грузовик получил серьезные механические повреждения кузова и прицепа после опрокидывания. Прицеп, в котором перевозились люди, лежит на дороге плашмя.
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