МВД показало фото и видео с места смертельного ДТП машины военнослужащих

На видео, которое опубликовало МВД, видно, как на перекрестке МАЗ на довольно большой скорости уходит в занос, а потом опрокидывается. На фото видно, что грузовик получил серьезные механические повреждения кузова и прицепа после опрокидывания. Прицеп, в котором перевозились люди, лежит на дороге плашмя.