Бизнес в Челябинской области узнает о новых правилах участия в госзакупках

Слушателям расскажут о новых правилах заключения контрактов с единственным поставщиком, об участии в закупках малого объема, изменениях в требованиях импортозамещения и не только. В качестве спикера выступит Марина Кашкарева. Она является ведущим специалистом в сфере закупок тендерного центра «АСТ».