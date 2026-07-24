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Бизнес в Челябинской области узнает о новых правилах участия в госзакупках

Посвященный этой теме вебинар состоится 29 июля.

Вебинар на тему «Изменение правил участия в госзакупках в 2026 году» пройдет в Челябинской области 29 июля, сообщили в министерстве экономического развития региона. Организация таких обучающих занятий для предпринимателей отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Слушателям расскажут о новых правилах заключения контрактов с единственным поставщиком, об участии в закупках малого объема, изменениях в требованиях импортозамещения и не только. В качестве спикера выступит Марина Кашкарева. Она является ведущим специалистом в сфере закупок тендерного центра «АСТ».

Мероприятие продлится с 15:00 до 17:00. Принять участие в нем можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.