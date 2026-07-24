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В Волгоградской области водитель «Форда» сбил 13-летнего подростка на мотоцикле

Авария произошла вечером 23 июля в Новониколаевском районе, ребенка госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

В Новониколаевском районе Волгоградской области вечером 23 июля произошло ДТП с участием подростка. Водитель иномарки не пропустил мотоцикл, за рулем которого сидел 13-летний мальчик, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 21:10 на улице Народной напротив дома № 152. 27-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» поворачивал налево и не предоставил преимущество мотоциклу «Рейсер». В результате столкновения подростка доставили в больницу. Выяснилось, что у мальчика не было водительского удостоверения — по закону управлять мотоциклом можно только с 16 лет. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.