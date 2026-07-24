В лесу под Красноярском потерялся 78-летний пенсионер

Накануне, 23 июля, сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в район села Еловое СНТ «Надежда». Соответствующую заявку спасателям направили сотрудники полиции. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», в этом районе потерялся ушедший в лес 78-летний мужчина. Спасатели обследовали 2 квадратных километра лесного массива и 29 километров лесных дорог, однако пропавшего пенсионера обнаружить не удалось. Сегодня поиски мужчины продолжаются.