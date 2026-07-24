В Казани скончался профессор КФУ Владимир Чугунов

В Казани на 80-м году жизни скончался профессор кафедры аэрогидромеханики Института математики и механики имени Лобачевского (КФУ) Владимир Чугунов, сообщила пресс-служба КФУ.
Чугунов проработал в Казанском федеральном университете более 45 лет, защитил докторскую диссертацию в 1993 году и получил звание профессора в 1994-м. Его научные интересы включали моделирование процессов бурения, замораживания и цунами, а также применение методов группового анализа. Покойный автор более 180 публикаций, 7 монографий и 10 авторских свидетельств.
Владимир Чугунов вел исследования за рубежом и занимал ключевые административные посты в университете, включая руководство факультетом ВМК, центром информационных технологий и Институтом математики и механики им. Лобачевского. Под руководством профессора расширилась компьютерная сеть КГУ и появились интегрированные системы университета. Мужчина имеет несколько званий, в том числе заслуженного деятеля науки Татарстана, и множество наград.
Прощание с Владимиром Чугуновым состоится 25 июля на Самосыровском кладбище в 11:30.