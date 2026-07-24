В Казани скончался профессор КФУ Владимир Чугунов

Чугунов проработал в Казанском федеральном университете более 45 лет, защитил докторскую диссертацию в 1993 году и получил звание профессора в 1994-м. Его научные интересы включали моделирование процессов бурения, замораживания и цунами, а также применение методов группового анализа. Покойный автор более 180 публикаций, 7 монографий и 10 авторских свидетельств.