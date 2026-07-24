Пострадавшим от паводка жителям Октябрьского округа выплатят матпомощь и компенсации

В Октябрьский округ направлены специалисты краевого минстроя, которые проведут комплексную оценку поврежденных домов. «Будем подходить индивидуально: восстановим или предоставим альтернативное жилье, — отметил глава Прикамья. — В среду буду работать в Октябрьском округе. Лично проверю, как ведутся восстановительные работы и как организован процесс получения выплат жителями. Важно, чтобы каждый, кому положена помощь, получил ее своевременно и в полном объеме».