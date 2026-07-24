Пострадавшим от паводка жителям Октябрьского округа выплатят матпомощь и компенсации

Завершается предварительная оценка поврежденного в ходе паводка имущества в Октябрьском округе. С 27 июля пострадавшим начнут выплачивать единовременную материальную помощь на первоочередные нужды в размере 15 тыс. руб. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По словам главы региона, после выплаты на первоочередные нужды окажут материальную помощь в связи с утратой движимого имущества (мебель, бытовая техника, дрова). Выплата будет осуществляться в размере понесенного ущерба — до 200 тыс. руб. «Кроме того, поручил главам пострадавших муниципалитетов индивидуально подойти к вопросу компенсации за утраченный урожай», — написал Дмитрий Махонин. Размер выплаты составит до 25 тыс. руб. на домовладение.
В Октябрьский округ направлены специалисты краевого минстроя, которые проведут комплексную оценку поврежденных домов. «Будем подходить индивидуально: восстановим или предоставим альтернативное жилье, — отметил глава Прикамья. — В среду буду работать в Октябрьском округе. Лично проверю, как ведутся восстановительные работы и как организован процесс получения выплат жителями. Важно, чтобы каждый, кому положена помощь, получил ее своевременно и в полном объеме».
По данным телеграм-канала «Опасные природные явления Пермского края», 18 июля в Октябрьском выпало 87 мм осадков, что и привело к наводнению. Это был самый сильный дождь в Пермском крае за последние 11 лет. Подтопленными оказались 53 жилых дома и 53 приусадебных участка. С 18 июля на территории округа действует режим чрезвычайной ситуации.