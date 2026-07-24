Ростовская область увеличила экспорт продовольственных и химических товаров

«В контексте достижения национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года нам предстоит обеспечить прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличить объем экспорта продукции АПК, нарастить объем перевозок по международным транспортным коридорам. При этом особое внимание уделяется коридорам “Север — Юг” и черноморскому направлению. Продолжаем реализацию нацпроекта “Международная кооперация и экспорт” и работу по поддержке и поиску новых направлений экспорта, диверсификации номенклатуры продукции», — подчеркнул первый заместитель главы региона Алексей Господарев.