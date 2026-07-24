Ростовская область увеличила экспорт продовольственных и химических товаров

Экспорт продовольственных товаров и химической продукции из Ростовской области в этом году вырос на 1,9% и 16,7% соответственно, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона. Такие результаты отвечают задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Крупнейшими донскими торговыми партнерами являются Турция, Египет, Казахстан, Индия, Кения, Беларусь и Китай. Ростовская область по итогам первого квартала 2026 года занимает второе место по объемам внешнеторгового оборота и экспорта в Южном федеральном округе.
«В контексте достижения национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года нам предстоит обеспечить прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличить объем экспорта продукции АПК, нарастить объем перевозок по международным транспортным коридорам. При этом особое внимание уделяется коридорам “Север — Юг” и черноморскому направлению. Продолжаем реализацию нацпроекта “Международная кооперация и экспорт” и работу по поддержке и поиску новых направлений экспорта, диверсификации номенклатуры продукции», — подчеркнул первый заместитель главы региона Алексей Господарев.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.