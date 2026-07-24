Пляжный сезон в Татарстане: погибших меньше, происшествий с маломерными судами больше

Главный госинспектор по маломерным судам Денис Мокеев предоставил статистику: с начала года утонул 31 человек (трое детей), спасено 25 (шестеро детей). По сравнению с прошлым годом, число погибших уменьшилось, но количество происшествий с маломерными судами возросло. Основными причинами таких инцидентов названы управление в нетрезвом виде, в темное время суток, передача управления лицам без прав, отсутствие должного контроля и спасательных жилетов. Он также привел примеры трагедии на Каме и гибели людей на сапбордах.