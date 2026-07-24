Пляжный сезон в Татарстане: погибших меньше, происшествий с маломерными судами больше

В текущем году на водоемах республики погибли 31 человек, включая троих детей, причем большинство несчастных случаев произошло в не оборудованных зонах. На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ. назвали главные причины трагических случаев на воде.
Рустам Нигматуллин, первый заместитель премьер-министра, подчеркнул, что основная причина смертей — купание в небезопасных местах. Несмотря на наличие 52 функционирующих пляжей из 56 заявленных, действующие оборудованы недостаточно.
«В 2026 году на охрану людей на воде в 29 муниципальных районах выделено порядка 44 миллионов рублей. К сожалению, отсутствует должная инициатива на местах по созданию оборудованных пляжных зон, что напрямую связано с травматизмом людей на воде», — цитирует первого вице-премьера ИА «Татар-информ».
В качестве такого отрицательного примера он привел Мензелинский район, где пляжи остаются без спасателей, несмотря на выделенное финансирование.
Особую обеспокоенность вызывает увеличение числа происшествий с маломерными судами. Начальник Гидрометцентра РТ Сергей Захаров сообщил о сохранении жаркой, но неустойчивой погоды с грозами и градом, что будет побуждать людей к отдыху у воды.
Главный госинспектор по маломерным судам Денис Мокеев предоставил статистику: с начала года утонул 31 человек (трое детей), спасено 25 (шестеро детей). По сравнению с прошлым годом, число погибших уменьшилось, но количество происшествий с маломерными судами возросло. Основными причинами таких инцидентов названы управление в нетрезвом виде, в темное время суток, передача управления лицам без прав, отсутствие должного контроля и спасательных жилетов. Он также привел примеры трагедии на Каме и гибели людей на сапбордах.
В Казани, напротив, наблюдается улучшение ситуации: пять пляжей и пять организованных зон отдыха оснащены спасателями, благодаря чему на оборудованных пляжах несчастных случаев не зафиксировано. Все летальные исходы произошли в несанкционированных местах. Отмечается существенное снижение смертности на воде по сравнению с предыдущими годами.