В городке Нефтяников снесли знаменитую «ледяную хрущёвку»

В Омске снесли аварийную пятиэтажку на улице Магистральной, 47, известную горожанам как «ледяной дом». Строительная техника покинула площадку, оставив на месте хрущёвки руины. Территорию на время работ оградили лентой.
Кирпичную пятиэтажку возвели в 1960 году в городке Нефтяников, которая изначально использовалась в качестве общежития на 165 комнат, вмещавшего почти 300 человек. Долгие годы эксплуатации без проведения капремонта привели к существенному ухудшению состояния строения. Официально дом был признан аварийным в 2021 году. Спустя три года, в 2024-м, по решению суда началось расселение оставшихся жильцов, а летом того же года на объекте ввели особый режим из-за риска обрушения.
В народе это здание прозвали «ледяным домом». В зимний период часть его фасада покрывалась мощной ледяной коркой, что было вызвано избыточным увлажнением конструкций.