В городке Нефтяников снесли знаменитую «ледяную хрущёвку»

Кирпичную пятиэтажку возвели в 1960 году в городке Нефтяников, которая изначально использовалась в качестве общежития на 165 комнат, вмещавшего почти 300 человек. Долгие годы эксплуатации без проведения капремонта привели к существенному ухудшению состояния строения. Официально дом был признан аварийным в 2021 году. Спустя три года, в 2024-м, по решению суда началось расселение оставшихся жильцов, а летом того же года на объекте ввели особый режим из-за риска обрушения.