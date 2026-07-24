В МегаСемье появились роли для участников

«МегаСемья — один из самых востребованных наших сервисов, который теперь помогает не только пользоваться общей связью, но и управлять ею в пару кликов. С начала года количество наших МегаСемей выросло на 127%. По мере развития сервиса мы видим, что у разных участников семейной группы возникают разные потребности. Новая система ролей позволяет автоматически подобрать для каждого нужный набор функций — от родительского контроля до защиты от мошенничества. Благодаря этому пользоваться сервисом стало проще: большинство настроек применяются автоматически», — отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.