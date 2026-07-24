Реготделение «Фонд защиты детей» начнёт работу в Воронежской области

Губернатор Александр Гусев 23 июля провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Стороны обсудили основные шаги по запуску в регионе общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Предполагается, что она начнёт работу в ближайшее время.
Появление таких фондов во всех регионах страны предусмотрено поручением президента РФ Владимира Путина. Организация намерена своевременно и адресно обеспечивать поддержку семьей с детьми.
Детский омбудсмен пояснила, что региональный фонд будет ориентирован на предупреждение социального сиротства и на снижение количества ситуаций, когда дети при живых родителях направляются в социальные учреждения. Ангелина Севергина добавила, что специалисты также займутся методической подготовкой участников системы профилактики, включая разработку и проведение образовательных программ. Кроме того, планируется точечное сопровождение семей, нуждающихся в поддержке.
Должность главы регионального отделения фонда предполагается в совмещённом формате. В Воронежской области этот институт на общественных началах возглавит уполномоченный по правам ребёнка в регионе.
Александр Гусев одобрил появление новой структуры и отметил, что она обеспечит регион дополнительными профильными специалистами. Деятельность экспертов сфокусируется на приоритетных направлениях: повышении качества жизни и социального статуса семей, оказавшихся в трудной ситуации, а также на минимизации количества воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров и приютов.