Реготделение «Фонд защиты детей» начнёт работу в Воронежской области

Детский омбудсмен пояснила, что региональный фонд будет ориентирован на предупреждение социального сиротства и на снижение количества ситуаций, когда дети при живых родителях направляются в социальные учреждения. Ангелина Севергина добавила, что специалисты также займутся методической подготовкой участников системы профилактики, включая разработку и проведение образовательных программ. Кроме того, планируется точечное сопровождение семей, нуждающихся в поддержке.