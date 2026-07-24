В городском округе Мытищи завершили ремонт региональных дорог

«В ходе работ по нацпроекту специалисты “Мосавтодора” обновили 5,6 километра дорожной одежды на двух участках региональной сети, расположенных в малых населенных пунктах и на подъездах к ним. Теперь дорога более 50 тысяч жителей и гостей округа к домам, местам притяжения и объектам инфраструктуры будет комфортнее и безопаснее», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.