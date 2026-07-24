В городском округе Мытищи завершили ремонт региональных дорог

Ремонт двух региональных дорог завершили в городском округе Мытищи Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В ходе работ по нацпроекту специалисты “Мосавтодора” обновили 5,6 километра дорожной одежды на двух участках региональной сети, расположенных в малых населенных пунктах и на подъездах к ним. Теперь дорога более 50 тысяч жителей и гостей округа к домам, местам притяжения и объектам инфраструктуры будет комфортнее и безопаснее», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
Так, специалисты обновили более 2,8 км дороги в деревне Пирогово на Осташковском шоссе от остановки «Прибрежная улица» до пересечения с Пироговским шоссе. Участок входит в опорную сеть Подмосковья. Ежедневно по нему проезжает более 20 тыс. автомобилистов к пляжам, пристани, домам культуры, детскому саду, школе, школе искусств, детскому футбольному клубу, стадиону «Труд», поликлинике, больнице, церкви Матроны Московской и храму Преображения Господня.
Кроме того, был отремонтирован участок Осташковского шоссе протяженностью около 2,8 км между поселком Жостово и остановкой «Жостовский перекресток». Он ведет к музею Жостовской фабрики декоративной росписи, храму Покрова Пресвятой Богородицы, церкви Рождества Христова, школе, детскому саду, домам культуры и пляжам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.