Группа UBEL: «Хочется быть вихрем, ураганом»

В. У.: Это просто ощущается иначе. Когда мы написали наши первые песни и выступили с ними, оказалось, что песни нужно сочинять исходя не только из того, что ты сейчас чувствуешь и как ты хочешь, чтобы они звучали в записи, а еще из того, какие эмоции ты сам хочешь испытывать на сцене и дарить людям в зале. И я быстро поняла, что не хочу становиться эстрадной певицей, которая стоит в длинном платье вытянувшись в струночку, мне достаточно джаза. Хотя даже в джазовой программе я уже от этого ухожу.