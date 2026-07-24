Группа UBEL: «Хочется быть вихрем, ураганом»

29 июля группа UBEL даст большой сольный концерт на «Дизайн Заводе» в рамках фестиваля Summer Sound. Там она представит в том числе альбом «Нормальная музыка», вышедший 19 июня.
UBEL основали брат и сестра Егор и Варвара Убели в 2021 году. Свой музыкальный стиль они называют нуарным поп-гранжем, а критики сходятся на том, что это поп-музыка здорового человека.
«Нормальная музыка» — третий полноформатный релиз группы. Варвара Убель так говорит о нем: «Многие песни с альбома похожи на заставки к сериалам и фильмам 2000-х, которые шли на каналах Disney и ТНТ. Так что для нас нормальная музыка звучит как Nickelodeon под энергетиком. Мы придумали, что мы и есть персонажи из этих сериалов. Добро пожаловать на вечеринку “Back to нулевые”!
В интервью РБК Life музыканты рассказали о своем увлечении джазом с детства, о выгорании от безыдейной музыки, о параллели с альбомом Nirvana, почему «Хей, Арнольд» — это green flag в парнях, а в электрогитарах скрыта суперсила.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК.
«Мы уже прошиты джазом».
— Известная фанатам UBEL легенда гласит, что Варя решила стать великой джазовой певицей в шесть лет, когда вы, Егор, надели ей наушники, в которых играл джаз в вашем же исполнении. Все верно?
Егор Убель: Это был спонтанный эксперимент. Я учился тогда на втором курсе джазового факультета Новосибирского музыкального колледжа. Мы с однокурсниками возомнили себя выдающимися джазовыми музыкантами, достойными того, чтобы пойти на первую попавшуюся студию звукозаписи и зафиксировать первое, что упадет в пальцы. Мы записали мини-альбомчик, который начинался с On the Green Dolphin Street. Я пришел с этим диском домой, дал его послушать Варе, и это совершенно неожиданно послужило триггером к ее безусловной любви к джазу.
Варвара Убель: Это было мое первое соприкосновение с джазом, дома у нас его никогда не слушали.
— Егор, а вы как решили стать музыкантом?
Е. У.: Я себя представлял им буквально с рождения. При этом у нас в семье никого из музыкантов нет, максимум меломаны.
В. У.: Бабушка по папиной линии рассказывала, что, когда ее родители пели, сидя на крылечке в деревне, послушать сходилась вся деревня. Бабушка мечтала пойти в музыкальную школу, но время было тяжелое, и она не смогла. Она всегда говорила: «Варя, ты исполняешь мою мечту».
Е. У.: Музыкантом-то я себя представлял, а что и как, куда двигаться, не знал. Меня всегда привлекало такое явление, как электрогитара. Это выдающийся инструмент. Он себя по-разному ведет в разной музыке, он очень гибкий, пластичный. Но в ближайшей музыкальной школе, куда меня отдали родители, класс гитары был уже набран. И фортепиано тоже. И меня отдали на скрипку. Не сказать, что мне сильно нравилось это занятие, но у меня не было альтернатив.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК.
В музыкальной школе обратили внимание на то, что у меня абсолютный слух и тяга к композиторству. И мне порекомендовали поступать на теоретическое композиторское отделение, забыв упомянуть о том, что существует еще факультет джазовый и на нем есть электрогитара. Я узнал о нем, только поступив учиться на композитора.
Дома у нас джаз действительно не слушали. Предпочитали рок. И, кстати, академическую музыку тоже. И когда я заявил, что я не буду учиться на теоретическом композиторском отделении, а планирую поступать на джазовый факультет, дома был, мягко говоря, шок.
«Ты вообще джаз слышал? Это же белиберда, ахинея и случайный набор нот», — говорили мне. Больших усилий мне стоило настоять на своем. Курсу ко второму мы себя возомнили великими музыкантами, чтобы записать альбом.
Но я хочу сказать, что я в джаз пришел просто потому, что хотел играть на электрогитаре. Это единственное место, где я мог получить серьезное академическое образование по этой дисциплине. А Варя пришла в джаз именно по любви.
В. У.: Сейчас джаз — это любимая музыка наших родителей. Они слушают ее постоянно, знают всех музыкантов. И когда мы приезжаем домой, то обязательно на ужин папа готовит какие-нибудь стейки и они включают в колонках джаз — что-то новое, что мы не слышали.
В последний раз мама включила альбом и говорит: «Варя, послушай это место на второй минуте трека Count Basie, тебе обязательно нужно его снять и выучить». Егор в шутку рассердился: «Что здесь происходит? Как мы до этого дошли?».
— Вместе вы джаз исполняли когда-нибудь?
В. У. Когда я в восемь лет пошла в музыкальную школу, одной из первых песен в моем репертуаре была джазовая версия «Спят усталые игрушки». Наш с Егором дуэт. 2008 год, группа UBEL, первая редакция. С каверов, конечно, начали… Запись лежит на YouTube с тех пор. У меня там была даже джазовая импровизация. Сейчас смешно ее слушать: одна фраза повторяется четыре раза. Ну зато с душой.
— Егор, а вы почему не стали джазовым музыкантом?
Е. У.: Да всякое бывало. Я в Новосибирске участвовал в разных джазовых движухах. Но я много разной музыки люблю. Мое эсдэвэгэшное сознание меня всегда тащило во все коллективы, какие только можно, и поэтому в какой-то момент для меня джаз стал специей, которую можно добавлять практически в любой жанр. Даже сейчас в нашем авторском творчестве у электронных и хард-роковых произведений все равно джазовый фундамент — в гармониях, в ритме, в надстройках. Мы бы, может быть, и не всегда хотели бы так делать, но мы уже прошиты джазом.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК.
— И даже собрали джазовый коллектив.
В. У. Да, мы сделали программу и собрали новый состав из семи музыкантов. Егор играет на джазовой гитаре, и получается, что это такой привет детству. Я всю жизнь занимаюсь джазом, объездила все конкурсы федерального масштаба, выиграла телевизионный, побывала на множестве выступлений. И эта насмотренность мне сейчас не дает сделать просто концерт: 20 стандартов, я пою тему, вы играете соло — и по домам.
Я считаю, что хороший джазовый концерт не должен давать зрителю заскучать. Ты всегда должен приковывать внимание к тому, что происходит на сцене. Это твоя задача — как артиста, как шоумена. И в джазе тоже должно быть шоу.
Поэтому в новой программе очень много разного. Там есть джазовые стандарты в необычных аранжировках и каверы на известные композиции. Там, естественно, есть песни группы UBEL в новом формате. Главная эмоция, которую я хочу вызвать любой музыкой, что я придумываю или исполняю, — это удивление. Поэтому к музыке я добавляю еще и стендап. Артист может людей, которые не являются его фанатами, влюбить в себя за счет общения.
По сути, концерт — это мое первое свидание с ними. Поняв это, я начала придумывать ходы, с помощью которых я могу завладеть вниманием и эмпатией публики. Круче всего это происходит через импровизацию и юмор. Поэтому в нашем джазовом концерте есть стендап-вставки и общение с залом, то есть интерактив. Люди намного ярче реагируют, когда видят в тебе личность. Во всю свою музыку мы пытаемся вставить частичку себя, а для нас много значит прикол. Легкость отношения к жизни. Шалость.
«Включаю группу UBEL».
— Это ждет зрителей и 29 июля?
В. У.: Нас всех ждет большая вечеринка. И презентация альбома «Нормальная музыка». С названия альбом и начался. У нас есть в «Заметках» два файла — названия для потенциальных альбомов и для несуществующих инди-групп. Они всегда забавные. И когда мы придумали словосочетание «Нормальная музыка», мы поняли, что это наш ближайший релиз. Загорелись концепцией, что можно сказать умной колонке: «Включи нормальную музыку». И она такая посреди вечеринки: «Включаю группу UBEL».
Затем мы подумали: «А какая она может быть — нормальная музыка?». Мы уже несколько альбомов делаем мрак. Опускаемся куда-то в рефлексию, в темные стороны нашего подсознания, переживаем и сублимируем боль. Мы устали от этого. А еще органично — само по себе, в отрыве от времени — в нашей жизни стало больше счастья. И мы захотели создать капсулу счастья.
Как иногда хочется лето налить куда-нибудь и брызгаться потом этими духами. Для нас этот альбом как машина времени, возвращающая тебя в состояние счастья, умиротворения, легкости. И от концерта мы ждем той самой вечеринки, дух которой нас вдохновил на создание этого альбома.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК.
— Что еще вдохновило?
В. У.: Огромный вклад внесли наши родители-меломаны. Они ставили диски в машине, дома, в проигрыватель или в магнитофон. Была музыка для уборки и для путешествий. На вечеринках звучали Челентано, Эми Уайнхаус, Оззи Осборн, саундтреки к фильмам Тарантино. На Алтай из Новосибирска мы ездили под «Мумий Тролля». Все их альбомы я знаю наизусть. И мы захотели сделать диск, который наши родители потенциально могли бы поставить на домашней вечеринке или в пути.
А ретрокар из заглавной песни альбома — это, конечно же, папина «Нива». Других машин он не признает.
— Круто, что вы решили сделать альбом, сейчас это не самый распространенный формат.
В. У.: Во-первых, мы не прогибаемся под мир. Во-вторых, если появляется абстрактная идея для песни и ее хочется выпустить сейчас, можно сделать сингл. Но когда назрела крупная форма, жертвовать ею во имя алгоритмов просто больно.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК.
Мне кажется, это главное, что должно быть у любого творца, — верность своей идее. Сейчас так много пустой музыки, сделанной только ради того, чтобы сделать. Слушать ее — как есть полуфабрикаты. Я сейчас настолько перенасыщена контентом, что впервые за свои 26 лет почувствовала, что устала от музыки. От безыдейной и неизобретательной музыки, сделанной ради того, чтобы потешить свое эго, или стать популярным, или залететь, или снять рилс. И когда среди этого потока ты находишь что-то, в чем слышишь азарт творца, это воскрешает.
— Егор, у вас тоже есть такое ощущение?
Е. У.: Меня оно настигло раньше, чем Варю. И когда я Варе его озвучил, она, конечно, очень сильно испугалась.
В. У.: Егор позвонил и говорит: «Я больше не могу слушать музыку». Для меня это было жестким заявлением.
Е. У.: Это, конечно, просто одна из фаз выгорания. Не все так драматично. Просто музыка стала чем-то безусловным, всегда играющим где-то фоном, хочешь ты этого или нет. В лифте, в супермаркете, в такси, и от нее никуда не скрыться. А ведь это очень калорийная пища для мозга. Нужно интервальное питание.\
Поэтому не просто так в заглавной песне с альбома звучит: «Вот бы тишины хоть на день рождения». Это не метафора, не шутка — это жизнь.
— А как вы относитесь к AI в музыке?
Е. У.: В нашем альбоме он не просто отсутствует. «Нормальная музыка» на 99% сделана в аналоговой среде: это аналоговые инструменты и аналоговый способ звукозаписи.
В. У.: Работа над альбомом началась с того, что Егор посадил меня перед телевизором в один из зимних вечеров и включил фильм Sound City про очень известную студию в Лос-Анджелесе. Больше всего мне запомнился эпизод о том, как Nirvana писала на этой студии альбом Nevermind. Я провела между этим альбомом и нашим четкую параллель.
Е. У.: Sound City я смотрел очень много раз. Это не просто фильм, это определенная философия, которой студия не изменяла, несмотря на надвигающийся прогресс. Сейчас мы страдаем от искусственного интеллекта, а тогда ребята страдали от синтезаторов, от компьютеров, которые как будто бы упрощали жизнь, но на самом деле убивали что-то очень важное и ценное, живое, человеческое, что потом уходило в небытие. Sound City до последнего держали эту концепцию. Этот фильм практически Библия моя. И на альбоме «Нормальная музыка», мне кажется, я максимально приблизился к этой философии.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК.
— Варя рассказывала, что однажды вы записывали орган в лютеранской церкви.
Е. У.: А для этого альбома я записывал чаек. Выделил на это целый день. Купил несколько батонов, взял с собой оборудование и поехал по Ладожскому озеру и Финскому заливу. Самые голосистые оказались в Кронштадте.
В. У.: И теперь они звучат в песне «Инсценируем смерть».
Green flag.
— Откуда взялась песня «Хей, Арнольд»? Вы смотрели этот мультик?
В. У.: Мне кажется, что это мог быть тот самый мультик, от просмотра которого меня отвлек Егор наушниками с джазом. И именно он мог подготовить меня к этой любви. Там обалденный саундтрек. В нем много джазовой мрачной музыки, совершенно непохожей на песню «Хей, Арнольд». Это скорее ассоциация, но она возникла неспроста.
Я фанатка Nickelodeon. В песне есть строчки: «После школы Nickelodeon, пачка сырных чипсов с колой, маечка не по погоде». Мне кажется, что многие мои ровесники помнят этот момент: ты возвращаешься из школы, еще в коридоре скидываешь с себя шмотки, кидаешь рюкзак, включаешь телевизор. И пока ты снимаешь рейтузы или расплетаешь косы, ты смотришь ТНТ, где шел блок мультиков Nickelodeon.
Однако история этой песни началась с той самой причины возникновения этого счастливого альбома. Человек, которому я посвятила множество песен оттуда, — мой молодой человек Леша. Когда я впервые попала к нему домой, он привел меня к себе в спальню, а там мансарда с окном на потолке.
Я говорю: «Ты что, “Хей, Арнольд”? И эта строчка заела у меня в голове. Я не понимала, стоит ли из нее что-то делать, потому что мне казалось, что это очень тупо звучит: “У него на потолке окно, он мой “Хей, Арнольд”. Но она никуда не уходила, и сомнения разрешились сами собой.
«Хей, Арнольд» — это green flag. Хороший мальчик, который не сделал никому ничего плохого за всю свою мультяшную жизнь. А я Хельга, которая все время его поддевала, но кончилось все тем, что они поцеловались и стали вместе. Она исцелилась за счет любви Арнольда. И я написала песню от лица Хельги, которая уже не таит своей любви. Поэтому она звучит так солнечно и весело — на контрасте с реальным саундтреком к мультику.
— А Леша — музыкант?
В. У.: Нет, Леша — фокусник. Лучший иллюзионист в России (Алексей Гигаури. — РБК Life) При слове «фокусник» сразу представляется шляпа с кроликом, но тут другое. Когда смотришь на то, что делает Леша, не можешь поверить в то, что ты только что увидел. И это удивление, кстати, меня тоже заворожило. Если творческий человек не удивляет ничем, зачем он нужен?
— Кто написал песню «Прихоть»?
В. У. «Прихоть» написала я на основе цитат из наших диалогов с Лешей. Невозможно же бесконечно повторять «котик-зайчик». Нужно изобретать новые ласковые слова, одним «солнышком» не обойдешься. И как-то Леша сказал: «Ты моя прихоть». Вау, новое слово! Мне так еще никто не говорил! Что это вообще такое — прихоть?
Мы начали с этим словом играть, и родилось новое слово — «прихочу». Оно в песне тоже есть. Как и само это ощущение детское, когда тебе говорят: «Проси все, что хочешь». Такую родительскую любовь редко чувствуешь во взрослом возрасте, и хотелось это задокументировать.
Бардак, музло и «убелинки».
— Расскажите про обложку альбома. Выглядит как случайный кадр с «мыльницы», но, зная вас, нет никаких сомнений, что за ней стоит большая работа.
В. У.: Это я придумала обложку. Нарисовала эскиз и заставила всех выстроить кадр именно так. На мне маечка из реальных CD-дисков. Мы воссоздали ту самую идеальную комнату с бардаком, чипсами и скейтбордом. Помните обложку альбома «Икра» «Мумий-тролля», где Лагутенко стоит, как будто он не ждал, что его сфотографируют? Самое сложное — это сделать случайную фотографию. И сколько же мне пришлось прыгать на этом диване! Это была настоящая кардиотренировка. Слава богу, там была открытая пачка чипсов рядом со мной. И я держу в руке CD-плеер, в котором играет наш диск. Я прыгаю и бешусь под «Нормальную музыку».
— У вас была такая комната в детстве?
В. У.: Устроить бардак и включить музыку можно было в любой момент где угодно, главное — потом выключить и убрать. Я помню, что однажды в зале я с дивана сделала сальто на сушилку для белья. Под впечатлением от шедшего по телевизору цирка со звездами. Вот это ощущение прыжка я хорошо помню.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК.
— Цирк до вас пока не добрался, а вот в кино вы уже снялись. Что это за проект?
В. У.: Короткометражка Ламары Согомонян «Музззло». Я там играю противоположность себя — продюсера TikTok-дома. Такого матерого, для которого главное — написать хит. Неважно как. Неважно какой. Было очень весело. Я очень хочу еще сняться в кино. Просто этому нужно тоже посвящать время, а пока что оно все уходит на музыку. Но я точно знаю, что наступит такой период, когда я буду больше энергии отдавать пробам и кастингам. Когда совсем устану от музыки, поищу вдохновение в соседних отраслях.
— Если бы к группе UBEL пришел продюсер, которого вы сыграли, что бы он вам сказал?
В. У.: Не надо было делать альбом. Все песни в два раза короче.
Е. У.: И без джаза, пожалуйста.
В. У.: Убираем живые барабаны, делаем электронный бит. Аккордов двух достаточно. Повеселее, погромче, покороче. Только проблема в том, что эти советы больше не работают. Сейчас залететь может все что угодно. Это воля случая. Поэтому остается делать то, что тебе нравится. У нас есть идея сделать что-то массовое. Но с этим тоже нужно обращаться изобретательно.
Е. У.: У нас есть такой внутренний термин: недостаточно «убель» или не хватает «убелинки». Вроде бы все то же самое, но там должен быть элемент, который будет отличать нас от машинального повторения трендовых звуков.
В. У.: Мне очень интересно сделать что-то намного проще, но чтобы звучало оно так же необычно. Это проверка на прочность. Слабо тебе с твоим складом ума и музыкальными привычками сломать себя и сочинить что-то, что могло бы стать хитом? Но проблема в том, что, даже если ты напишешь то, что звучит хитово, и тебе все вокруг продюсеры и TikTok-дома скажут, что это тренд, не факт, что это станет трендом.
Вряд ли группа «Бонд с кнопкой», выпуская песню «Кухни», думала о том, как бы записать танцевальный хит, который порвет все чарты. Они просто сочинили хорошую песню, которая отвечает их музыкальному вкусу. И по счастливой случайности эту песню услышало много людей, она им понравилась.
— Можете вы обозначить, кому нравятся ваши песни?
В. У.: У нас классная аудитория. Это очень хорошие люди. Мы знаем костяк наших фанатов — по активности в соцсетях, по тому, как они ведут себя на концертах, какие подарки они дарят. Это не те люди, которые подходят с тобой сфотографироваться, потому что они где-то тебя видели. Или потому что ты популярен. Это люди, очень сильно погруженные во все, что с нами происходит, и они готовы отстаивать нас до конца. Мы слышали много историй о том, как помогали в сложных жизненных ситуациях, сами того не зная, просто присутствием в наушниках у людей.
Мне очень понравилась фраза одной из поклонниц: «Егор, Варя, вы, наверное, не знаете, но мы живем с вами на одной улице, в одном доме и в одной квартире». У нас очень классные фанаты, без лести, это самое ценное, наверное, что у нас есть сейчас.
Это комьюнити — это не просто цифра, которая возникла и завтра может пропасть. Это реальные личности. Потенциальные друзья. Мы на этом концерте хотим их всех познакомить между собой. Чтобы они потом говорили: «Я твою маму встретил на концерте UBEL в 2026-м».
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК.
— Вас уже узнавали на улице?
В. У.: Это не тот еще этап, когда приходится надевать кепку и ходить в темных очках. Но в самые неожиданные моменты случается. На стойке с чипсами в «Ленте». В Эрмитаже.
Е. У.: В Питере на Кирочной ко мне подошел молодой испанец, который меня узнал. Выражал любовь к нашему творчеству, плохо выговаривая два русских слова, а все остальное на английском.
— Егор, а вы в Питере так и живете?
Е. У.: Да. Мне классно. Прекрасный влажный воздух, мне очень нравится им дышать. Питерская хмарь, частые осадки… Чисто питерская хмарь. Но главное, чтобы было чем заняться. И тогда в любом городе будет прекрасно. У меня в Петербурге своя студия звукозаписи. Где записывается и UBEL в том числе.
«Хочется быть вихрем, ураганом».
— Почему вы выбрали для описания своего стиля термин «поп-гранж»?
Е. У.: Это не буквальный термин. Есть поп и есть гранж. Мы слишком грязные для поп-музыки. И, наверно, слишком выхолощенные для рок-эстетики. Мы совмещаем эти сущности и энергии.
В. У.: «Поп» отвечает за доступность, а «гранж» — за животную энергию. Что-то шероховатое. Человечное.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК.
— Перегруженные гитары — выбор в том числе концертный, насколько я понимаю?
В. У.: Это просто ощущается иначе. Когда мы написали наши первые песни и выступили с ними, оказалось, что песни нужно сочинять исходя не только из того, что ты сейчас чувствуешь и как ты хочешь, чтобы они звучали в записи, а еще из того, какие эмоции ты сам хочешь испытывать на сцене и дарить людям в зале. И я быстро поняла, что не хочу становиться эстрадной певицей, которая стоит в длинном платье вытянувшись в струночку, мне достаточно джаза. Хотя даже в джазовой программе я уже от этого ухожу.
Мне хочется быть вихрем, ураганом. Чтобы каждый концерт ощущался как тусовка, где ты тот самый человек, который танцует на барной стойке. Но это не должен быть пьяный угар, это просто ощущение момента здесь и сейчас. Мне «жирные», тяжелые электрогитары дают ощущение уверенности.
В юношестве одной из моих любимых групп была Royal Blood. Я включала их первый альбом, когда мне нужно было почувствовать себя на коне. Допустим, меня бросил парень в 14 лет. Я не могла это пережить. Я включила этот альбом (он тоже называется Royal Blood) и пошла гулять. И вернулась домой человеком, у которого не разбито сердце, оно склеилось обратно из кусочков.
Я хочу создавать песни, в которых я могу быть сильной. Мне нравится тяжелый звук, я чувствую себя в нем собой. Точнее, той собой, которой я хотела бы быть. Той собой, которой я хочу прикидываться в моменты, когда мне плохо.
— Они как костюм супергероя.
В. У.: Да. В электрогитарах есть суперсила.
Е. У.: И она не в примочках или кнопочках. Это все руки. И голос. Это про человеческую энергию. Ее так много, и эта музыка так записана, что возникает ощущение, что сейчас все взорвется.
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