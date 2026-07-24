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Под Черняховском в ДТП с фурами частично перекрыли трассу на Нестеров

На трассе «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой» произошло ДТП.

Источник: KaliningradToday

По предварительным данным, на 80-м километре в Черняховском районе столкнулись две фуры. В результате аварии частично заблокирован проезд в сторону Нестерова.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, пострадавших нет. В настоящий момент одна полоса открыта, движение регулируют сотрудники ГИБДД. На месте продолжают работать инспекторы, информация уточняется.

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