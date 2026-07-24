Посмотрите на новое фото Джонни Деппа в образе Скруджа. Его не узнать

63-летний Джонни Депп удивил фанатов на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, появившись в образе Эбенезера Скруджа, пишет Page Six.
Персонаж повести Чарльза Диккенса Депп сыграет в фильме «Эбенезер: Рождественская история» режиссера Тая Уэста. На фестивале в США актер предстал в гриме с густыми бровями, седыми волосами и бакенбардами. Кроме того, он надел высокий цилиндр и пальто, в руках артист держал трость.
На смотре Деппа окружили косплееры, изображавшие других узнаваемых персонажей из фильмографии звезды Голливуда, — Эдварда Руки-ножницы из одноименной готической сказки 1990 года Тима Бёртона, Капитана Джека Воробья из франшизы «Пираты Карибского моря» и Вилли Вонку из фильма 2005 года «Чарли и шоколадная фабрика».
Премьера ленты «Эбенезер: Рождественская история» запланирована на 13 ноября. Проект стал для Деппа возвращением к съемкам популярных голливудских фильмов после его скандального суда с бывшей женой Эмбер Хёрд.
О том, что Депп сыграет Скруджа, стало известно в октябре 2025 года. Повесть авторства Чарльза Диккенса о скряге Эбенезере Скрудже неоднократно экранизировалась. Фильм с Деппом — второй за прошедший год анонс очередной киноадаптации. До этого о решении снять свою версию «Рождественской песни в прозе» сообщали в Warner Bros. В этом фильме Скруджа сыграет Уиллем Дефо, а пост режиссера займет Роберт Эггерс — постановщик и актер уже работали на одной площадке во время съемок фильмов «Маяк», «Варяг» и «Носферату».
Джонни Депп в экранизации «Мастера и Маргариты».
В декабре 2025 года на международном кинофестивале «Красное море» в Саудовской Аравии анонсировали англоязычную экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В одной из ключевых ролей был заявлен Джонни Депп.
Производством фильма займется компания IN.2 Film, принадлежащая самому Деппу, совместно с продюсерами Светланой Мигуновой-Дали и Грэйс Ло.
Как уточняли в Variety, это будет первая полнометражная адаптация романа Булгакова на английском языке, несмотря на множество попыток режиссеров — в том числе Романа Полански, Федерико Феллини, Терри Гиллиама и База Лурмана — сделать подобный фильм ранее.
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