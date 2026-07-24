Посмотрите на новое фото Джонни Деппа в образе Скруджа. Его не узнать

О том, что Депп сыграет Скруджа, стало известно в октябре 2025 года. Повесть авторства Чарльза Диккенса о скряге Эбенезере Скрудже неоднократно экранизировалась. Фильм с Деппом — второй за прошедший год анонс очередной киноадаптации. До этого о решении снять свою версию «Рождественской песни в прозе» сообщали в Warner Bros. В этом фильме Скруджа сыграет Уиллем Дефо, а пост режиссера займет Роберт Эггерс — постановщик и актер уже работали на одной площадке во время съемок фильмов «Маяк», «Варяг» и «Носферату».