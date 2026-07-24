В МФЦ Санкт-Петербурга запустили обслуживание по цифровому ID в «Максе»

Обслуживание по цифровому ID в мессенджере «Макс» запустили в пяти многофункциональных центрах «Мои документы» Санкт-Петербурга. Развитие онлайн-сервисов ведется при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете по информатизации и связи города.
Теперь при оформлении государственных услуг петербуржцы могут выбирать любой из трех способов идентификации: по паспорту гражданина РФ, по биометрии или при помощи QR-кода в «Максе». Применение цифрового ID полностью безопасно, это ускоряет оформление документов, снижает риск ошибок из-за человеческого фактора.
Во время обращения в окно МФЦ заявитель генерирует специальный QR-код в разделе «Цифровой ID» своего мессенджера «Макс» и предъявляет его терминалу. В результате в информационной системе МФЦ появится предзаполненная карточка заявителя. Взаимодействие происходит через профиль гражданина на «Госуслугах», воспользоваться сервисом может только владелец.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.