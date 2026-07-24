Нижегородская рок-группа «АнтигонА» отмечает 30-летие

25 июля нижегородской рок-группе «АнтигонА» исполнится 30 лет. За это время коллектив пережил смену музыкальных эпох, десятки изменений состава и сотни концертов. Многие группы, появившиеся в середине девяностых, давно прекратили существование, но «АнтигонА» продолжает выступать и писать собственные песни. О том, как родилась группа, почему музыканты не ушли в кавер-индустрию и что помогает спустя почти три десятилетия оставаться на сцене, корреспонденту сайта pravda-nn.ru рассказал один из основателей коллектива Алексей Завылов.
«Хотелось делать музыку, которая будет нашей».
История «АнтигонЫ» началась летом 1996 года. Тогда Алексей Завылов вместе с Сергеем Храмовым решил создать коллектив, который будет исполнять исключительно собственные песни.
По словам музыканта, до этого он успел поиграть в разных группах и попробовать себя в самых разных стилях. Но со временем появилось ощущение, что хочется чего-то большего, чем просто исполнять уже существующую музыку.
«Я играл в разных коллективах, мы исполняли совершенно разную музыку. Это был хороший опыт, но в какой-то момент стало понятно: хочется чего-то своего. Хотелось создавать песни, в которых будут наши мысли, наши тексты и наше отношение к жизни. Именно с этого желания, наверное, всё и началось», — рассказал Алексей.
Название состава тоже появилось не случайно. Музыкантов вдохновила героиня древнегреческой трагедии Антигона, ставшая символом верности своим убеждениям.
«Для нас Антигона — это человек, который борется за справедливость и не предает свои принципы. Именно этот образ нам оказался близок, поэтому и группа получила такое название», — подчеркнул музыкант.
«В девяностые рок в Нижнем буквально кипел».
Сегодня музыкальная жизнь города выглядит совсем иначе, чем три десятилетия назад. По воспоминаниям Алексея, в конце девяностых Нижний Новгород был одним из центров рок-культуры, где постоянно проходили концерты и фестивали.
«Тогда рок-жизнь в Нижнем действительно кипела. Постоянно проходили фестивали, концерты, играло огромное количество групп. Казалось, что музыка звучит буквально повсюду».
С тех пор изменилось многое. Многие коллективы распались, часть музыкантов ушла со сцены, а сама индустрия стала совсем другой.
По оценке Алексея, из групп, которые начинали одновременно с «Антигоной», сегодня продолжают выступать лишь единицы.
«Наверное, осталось всего семь-десять коллективов из того времени. Но радует, что появляются молодые команды. Есть очень интересные ребята, которые продолжают делать авторскую музыку», — вспоминает артист.
«Мы никогда не хотели играть чужие песни».
За 30 лет состав группы менялся не раз. Через коллектив прошли многие нижегородские музыканты, но неизменным оставался творческий костяк — Сергей Храмов и Алексей Завылов. При этом были периоды, когда казалось, что история группы подошла к концу.
«Конечно, случались долгие паузы. Иногда мы месяцами не собирались вместе, и в какие-то моменты действительно возникало ощущение, что всё закончилось. Но проходило время, мы снова встречались, брали инструменты в руки и понимали: без музыки уже невозможно. Пока мы играем — группа живет. И это самое главное», — рассказывает Алексей.
Сегодня вместе с ними выступают клавишница Ольга Фролова и бас-гитарист Виталий Чигинёв. По словам Алексея, новые музыканты принесли в коллектив свежий взгляд.
«Ольга пришла вообще из другой музыкальной среды, а Виталий больше тяготеет к тяжелому звучанию. Но именно сочетание разных взглядов делает группу интереснее. Когда начинаем играть вместе, всё складывается в единое целое».За эти годы изменилась и публика. Если раньше на концерты приходили в основном ровесники музыкантов, то теперь в зале можно увидеть людей практически любого возраста.
«Сейчас на наших концертах можно встретить слушателей от 12 до 70 лет. И это здорово. Значит, наша музыка продолжает находить отклик у совершенно разных поколений».
При этом музыканты сознательно не пошли по пути, который сегодня выбирают многие коллективы.
«Сейчас очень много кавер-групп. И я ничего плохого в этом не вижу — у каждой музыки есть свой слушатель. Но для нас всегда было важно другое. “АнтигонА” — это авторские песни. Мы никогда не хотели просто хорошо играть чужую музыку. Нам интереснее рассказывать свои истории», — делится артист.
«Неизвестно, что будет даже через десять дней».
За плечами группы — сотни концертов. И хотя опыт накопился огромный, Алексей признается, что легких выступлений не бывает.
«Каждый концерт — это ответственность. Нельзя выйти на сцену спустя рукава только потому, что играешь уже много лет. Для нас каждое выступление остается важным», — отметил Алексей.
Сегодня музыканты работают над новым материалом. Полноценный альбом пока остается в планах, но песни для него уже появляются. И, несмотря на солидный возраст коллектива, заглядывать слишком далеко вперед Алексей не любит.
«Сейчас вообще трудно что-то загадывать. Неизвестно, что будет даже через десять дней, не говоря уже о десяти годах. Но очень хочется одного — чтобы “АнтигонА” продолжала играть, записывать новые песни и радовать людей своим творчеством. Пока есть желание выходить на сцену и есть те, кто приходит нас слушать, значит, всё это не зря», — подытожил артист.
За три десятилетия вокруг «АнтигонЫ» изменилось практически всё — музыкальная индустрия, технологии, вкусы слушателей и даже сам город. Не изменилось только одно: желание нескольких нижегородских музыкантов играть свою музыку. И, похоже, именно это помогло группе прожить 30 лет, оставаясь верной самой себе.
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