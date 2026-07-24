Нижегородская рок-группа «АнтигонА» отмечает 30-летие

«Сейчас очень много кавер-групп. И я ничего плохого в этом не вижу — у каждой музыки есть свой слушатель. Но для нас всегда было важно другое. “АнтигонА” — это авторские песни. Мы никогда не хотели просто хорошо играть чужую музыку. Нам интереснее рассказывать свои истории», — делится артист.