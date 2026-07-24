Дроны охраняют леса от пожаров в Нижегородской области

Беспилотную авиацию дальнего радиуса действия задействовали в Нижегородской области для защиты лесов от пожаров. Дроны приступили к своей работе с прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В составе трех команд пилотирования работает группа БПЛА, которые могут контролировать ситуацию в режиме реального времени на удалении до 100 км от пункта управления. Данная мера позволяет повысить наблюдение за зонами повышенного риска, в том числе в лесах Борского, Воскресенского, Михайловского и Выксунского округов.
Также следят за обстановкой в лесах группы авиапатрулирования. С начала пожароопасного сезона в 2026 году они совершили свыше 70 таких вылетов, общий налет составил свыше 250 часов. Контроль с воздуха осуществляется в рамках госконтракта, заключенного между региональным Минлесхозом и нижегородскими авиаторами.
«Для защиты нижегородских лесов организовано авиапатрулирование по двум утверждённым маршрутам, которые проходят по северной и южной частям региона там, где риск лесных пожаров наиболее высок. На этих территориях особенности ландшафта затрудняют наземный контроль, поэтому ключевую роль играет авиамониторинг», — пояснил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
В частности, благодаря авиапатрулированию удалось выявить возгорания в двух лесничествах — Варнавинском и Ветлужском. По словам Романа Воробьева, время суммарного налёта воздушных судов над землями лесного фонда за весь пожароопасный сезон 2026 года составит 580 летных часов.
Помимо этого задействована и система наземного патрулирования. По всей области организовано 255 маршрутов протяженностью 17 000 километров. По 17 из них патрулированием занимаются подведомственные учреждения минлесхоза, по 238 — лесопользователи.
Особую роль в охране играет видеомониторинг. Каждая камера оснащена оптическим приближением не менее чем в 30 раз и способна автоматически выявлять задымление на расстоянии до 20 км.
Ранее мы писали, что специалисты МЧС потушили 56 пожаров в Нижегородской области с 13 по 19 июля.