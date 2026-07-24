Эксперт посоветовала хранить кофе в герметичном контейнере

«Для этого после каждого использования важно тщательно закрывать упаковку. Многие производители предусматривают для этого специальный герметичный шов или застежку, ограничивающие доступ воздуха. Если же такого механизма нет, можно дополнительно использовать герметичный контейнер», — сказала Ульянова в беседе с «Лентой.ру».