Землю с полезными ископаемыми на 200 млн вернули муниципалитету под Новосибирском

В Новосибирской области по требованию прокуратуры в муниципальную собственность возвращен земельный участок сельхозназначения площадью 13,7 га. В его недрах находятся общераспространенные полезные ископаемые стоимостью более 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.