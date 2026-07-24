На участке Петергофского шоссе в Петербурге завершают асфальтирование

Специалисты завершают укладку нового асфальта на участке Петергофского шоссе в Санкт-Петербурге. Его ремонтируют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
В общей сложности в ходе работ планируется привести в порядок около 96 тыс. кв. м покрытия проезжей части. Затем специалисты приступят к нанесению разметки термопластиком, а также восстановлению прилегающей инфраструктуры.
Петергофское шоссе — одна из ключевых магистралей Красносельского района Санкт-Петербурга. В частности, по нему можно добраться к популярным рекреационным зонам, среди которых Полежаевский парк, Южно-Приморский парк и парк Новознаменка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.